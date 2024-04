Golfo di Aden: senza conseguenze il lancio di un missile Houthi su un cargo inglese ma operato dall’Italia

(PRIMAPRESS) - YEMEN - Lanciato nel Golfo di Aden un razzo dagli Houthi su cargo operato dall'Italia. Si è trattato di un missile balistico antinave lanciato ieri da un'area dello Yemen controllata dai gruppi armati yemeniti dove una nave della coalizione stava scortando un mercantile con a bordo equipaggio italiano. Lo afferma il Comando centrale Usa (Centcom), specificando che non sono stati segnalati danni o feriti. In un comunicato sul suo account X il Centcom rivela che la nave cargo in questione è la M/V Hope Island, battente bandiera delle Isole Marshall e di proprietà del Regno Unito. - (PRIMAPRESS)