Giubileo: Papa Francesco accolto dal sindaco Gualtieri in Campidoglio. Disagi per cantieri aperti ma senza operai

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa mattina 10 giugno, Papa Francesco è arrivato in Campidoglio accolto dal sindaco Roberto Gualtieri, per una delle prime tappe diplomatiche a pochi mesi dall’inizio del Giubileo 2025 che simboleggia il legame tra Santa Sede, il Comune di Roma e il Governo Italiano. Il grande evento giubilare, che durerà un anno, metterà la citta eterna sotto i riflettori di tutto il mondo. Francesco visita il Campidoglio per la seconda volta; la prima fu nel 2019 durante il mandato di Virginia Raggi. Ma è il quarto Pontefice ad affacciarsi dalla Loggia del Palazzo Senatorio nella storia della Roma millenaria “che ha saputo accogliere diverse popolazioni e persone provenienti da ogni parte del mondo – lo ricordava il Pontefice – senza annullarne le legittime differenze, senza umiliare o schiacciare le rispettive peculiari caratteristiche e identità”. I lavori giubilari per il rinnovamento della città, specialmente nelle aree intorno a San Pietro e alle grandi Basiliche, saranno completate entro l’apertura della Porta Santa e renderanno la città una meraviglia del mondo. Papa Francesco ha lodato la pazienza dei romani durante questi lavori e incoraggiato la città a mantenere il suo ruolo di faro di civiltà e accoglienza. Un messaggio carico di speranza e pace costruita sulla fratellanza. Pazienza dei romani, comunque, messa a dura prova dalla contemporaneità dei cantieri aperti che hanno modificato la viabilità ordinaria creando un aumento del traffico nelle ore di punta. Ma proprio dal cantiere aperto nei pressi del Vaticano arrivano le maggiori lamentele da parte dei cittadini per strade e marciapiedi transennate da olre un mese ma senza l'ombra di operai al lavoro. - (PRIMAPRESS)