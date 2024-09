Giornata Mondiale dei Sogni: disegnare il futuro partendo da un buon sonno

ROMA - Il 25 settembre, si celebra la Giornata Mondiale dei Sogni, un'occasione speciale per riflettere sui nostri desideri e aspirazioni. Il fine di questa ricorrenza è quello di spronare i sognatori di tutto il mondo a credere nel proprio potenziale e a lavorare per realizzare i loro obiettivi ed ecco perchè il

Quest'anno il claim scelto è “Dreams For The Future” (sogni per il futuro). L’invito è volto a incoraggiare le persone a sognare in grande per il futuro, cercando di costruire un domani migliore. Un buon sonno, dicono gli esperti, aiuta anche a ricordare i sogni.