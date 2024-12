Egitto: l’aggressione mortale di uno squalo al turista italiano in vacanza a Marsa Alarm. È polemica sui limiti di sicurezza

(PRIMAPRESS) - EGITTO - Le autorità egiziane hanno offerto la loro versione dei fatti sulla morte e del ferimento di due turisti italiani in seguito all'attacco di uno squalo a Marsa Alam sul Mar Rosso, specificando che l'aggressione era avvenuta al di fuori delle acque protette e più a largo. La notizia che era stata confermata dalla Farnesina ora è in una fase di approfondimento perchè sono diversi i testimoni che affermano diversamente. Le autorità egiziane hanno ordinato la formazione di un comitato urgente in coordinamento con il Governatorato del Mar Rosso per determinare le cause dell'incidente. Il ferito è stato ricoverato in ospedale. Il ministero dell'Ambiente ha deci- so la chiusura dell'area. - (PRIMAPRESS)