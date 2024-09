Conflitto MediOriente, Alfieri (Pd): “Il Governo venga a riferire su escalation e nostri militari in Libano”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalla Striscia di Gaza al Libano, il fronte del conflitto tra Israele e gli Hezbollah si sta allargando costringendo migliaia di civili ad abbandonare i propri territori ma anche creando molte vittime innocenti per i danni collaterali dalle incursioni aeree e da terra dell'IDF. "La situazione appare senza controllo”. Così è intervento in aula sulla crisi in corso in Medio Oriente, il senatore del Pd Alessandro Alfieri, che ha aggiunto: “Per questo ci aspettiamo che in tempi rapidissimi il Governo venga in aula a riferire sulla drammatica situazione in Libano e sulle iniziative diplomatiche che intende intraprendere per evitare l’escalation in Medio Oriente e soprattutto informarci circa lo stato della sicurezza dei nostri militari presenti nell’area”. - (PRIMAPRESS)