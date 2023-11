Caso Cospito: il Sottosegretario Delmastro rinviato a giudizio dal Gup di Roma per rivelazione di “segreto d’ufficio”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è stato rinviato a giudizio dal Gup di Roma per la rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Cospito al 41bis. La Procura aveva ribadito la richiesta di non luogo a procedere. Delmastro è stato indagato in relazione all'inchiesta seguita alle parole in Aula di Donzelli su conversazioni in cella di Cospito in sciopero della fame. Il legale di Delmastro: "Confidavano in soluzione diversa". Infatti il Pm aveva chiesto l'archiviazione due volte. - (PRIMAPRESS)