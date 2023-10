Angelus Papa: il Vangelo che esorta a raggiungere i bisogni delle periferie. L’esortazione al rilascio degli ostaggi di Hamas

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Papa Francesco da Piazza San Pietro, nell'Angelus di oggi 15 ottobre, ha commenterà il vangelo che ci parla di un re che prepara il banchetto di nozze per il suo figlio, un uomo potente, un padre generoso che vuole condividere la sua gioia. Invita ma senza costringere nessuno ad andare, anche se questo suo modo di fare lo espone alla possibilità di un rifiuto. Prepara un banchetto offrendo gratuitamente un’occasione di incontro e di festa. Questo rappresenta ciò che Dio prepara per noi, un banchetto per essere in comunione con lui e tra di noi. Papa Francesco, nel commento di questo vangelo nel corso degli anni, ha sottolineato di come la Chiesa sia chiamata ogni giorno a raggiungere le periferie geografiche ed esistenziali dell’umanità, quei luoghi ai margini, quelle situazioni in cui si trovano accampati e vivono brandelli di umanità senza speranza. Si tratta di non adagiarsi sui modo abituali di evangelizzazione e di testimonianza della carità, ma di aprire le porte a tutti, perché il Vangelo e la Grazia di Dio non sono riservati a pochi bensì a tutti. L'Angelus non poteva concludersi senza l'esortazione all'apertura dei corridoi umanitari nella Strisci di Gaza ma anche il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas. Ed infine a ritrovare il dialogo per la pace nel conflitto della "Tormentata Ucraina". - (PRIMAPRESS)