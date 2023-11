Siria, attacco israeliano sul Golan. A Gaza City oggi l’evacuazione di bambini da Al-Shifa

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Aerei da guerra israeliani hanno colpito le "infrastrutture terroristiche" in Siria a seguito dell'attacco da quel territorio verso la parte del Golan annessa a Israele. Lo ha annunciato l'esercito israeliano. "In risposta all'attacco sulle alture di Golan di ieri - ha affermato l'esercito in una breve dichiarazione - aerei da combattimento hanno colpito le infrastrutture terroristiche in Siria".

Intanto l'esercito israeliano bolla come falsa la notizia dell'attacco all'ospedale Al-Shifa. È Daniel Hagari,portavoce dell'Idf,a smentire le notizia precisando che si tratta di obiettivi vicini all'ospedale dove ci sarebbero cellule terroristiche. "Colpiamo i terroristi che scelgono di combattere proprio accanto all'ospedale", ha detto."Abbiamo controllato i nostri sistemi e ancora una volta si è trattato di un lancio di un razzo andato male da parte di organizzazioni terroristiche nella Striscia. Hamas sta commettendo "un crimine di guerra usando ospedali e civili come scudi". L'esercito israeliano ha dichiarato che oggi 12 novembre, aiuterà l'evacuazione dei neonati dall'ospedale di Gaza. "Lo staff dell'ospedale ha chiesto aiuto e aiuteremo i bambini del reparto pediatrico a raggiungere un ospedale più sicuro- ha dichiarato Hagari- Forniremo l'assistenza necessaria". - (PRIMAPRESS)