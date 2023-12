Rimborsi Fisco: il 2023 segna un record di 22,4 mld restituiti a famiglie ed imprese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo quanto comuynicato dall'Agenzia delle Entrate, il 2023 segna un record di rimborsi. Sarebbe di oltre 22,4 mld di euro la somma rimborsata dal fisco a famiglie e imprese, il risultato migliore di sempre: 2,5 mld in più(12%)erogati rispetto al 2022,quando furono rimborsati 19,9 mld. Quattro mld sono rimborsi di imposte dirette, 2,7 mld di Irpef e oltre 1,3 di Ires alle imprese. Ed è record anche per il numero dei pagamenti effettuati dall'Agenzia a rimborso dei contribuenti: 3,4 milioni,cioè 55.000 in più rispetto al 2022, un livello mai raggiunto prima. - (PRIMAPRESS)