Carriera diplomatica: la scuola di formazione SIOI apre il 55º concorso per giovani laureati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si svolgeranno il 25, il 26 e il 27 giugno 2024 in modalità web live le prove di selezione per l'ammissione al 55° Corso di preparazione al concorso per la carriera diplomatica (16 settembre 2024-30 maggio 2025), che prepara i giovani laureati - con un percorso di studi ad hoc - al concorso bandito annualmente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La SIOI è la più antica scuola di formazione per i diplomatici e attualmente sono oltre 600 gli ex allievi nel ruolo diplomatico della Farnesina. Le domande di iscrizione alle selezioni possono essere inviate entro il prossimo 20 giugno. - (PRIMAPRESS)