Rai Pubblicità: Luca Poggi subentra a Tagliavia nella posizione di a.d. a partire da gennaio 2025

ROMA - Luca Poggi è il nuovo amministratore delegato di Rai Pubblicita a partire dal 1° gennaio 2025. Il consiglio di amministrazione di Rai Pubblicità, presieduto da Maurizio Fattaccio, ha approvato la nomina di Poggi già nella concessionaria dell'azienda di viale Mazzini dal 2018, dove ha ricoperto il ruolo di direttore Centri media. La sua carriera include esperienze in Disney, Discovery Networks, Rcs Mediagroup e Publitalia '80. Gian Paolo Tagliavia, a.d. dal 2019, aveva annunciato la sua decisione di lasciare l'incarico anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del 2025, per dedicarsi a nuove opportunità nel settore della comunicazione.

Il presidente Fattaccio ha espresso gratitudine verso Tagliavia per i risultati eccezionali raggiunti durante il suo mandato, evidenziando il superamento degli obiettivi e l'espansione del business. Ha inoltre manifestato piena fiducia nelle capacità di Poggi di guidare l'azienda verso nuovi successi.