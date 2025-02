Decreto Milleproroghe: si alla riapertura per la rottamazione quater ma solo per chi era decaduto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con il decreto Milleproroghe approvato ieri dal governo alcune novità riguardano sopratutto il fisco con la parziale riammissione alla rottamazione lo stop alle multe per i No Vax, il rinvio della sugar tax e l'obbligo per imprese di assicurarsi contro le catastrofi. Con 97 voti a favore,57 contrari e nessun astenuto,il Senato ha approvato il decreto Milleproroghe su cui il governo aveva posto la fiducia.Ora il provvedimento passa alla Camera per la conversione in legge entro il 25/02. Ma vediamo ciò che riguarda il provvedimento tasse: solo limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate" per l'adesione alla rottamazione quater, i debitori che al 31 dicembre 2024 sono decaduti dal beneficio possono essere riammessi inviando la dichiarazione di riammissione entro il 30 aprile 2025. Nella riformulazione, come previsto, non compare la proroga di due mesi del concordato biennale. - (PRIMAPRESS)