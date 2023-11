Black Friday: la settimana degli sconti spinge le vendite a +15% con una previsione di 4 mld di giro d’affari

(PRIMAPRESS) - ROMA - Potrebbe risultare un Black friday da record, quello scattato questa mattina con un giro d'affari che sfonderà quota 4 miliardi di euro. Le previsioni ottimistiche arrivano come conseguenza da un rallentamento degli acquisti nei mesi di ottobre e novembre e che ora grazie agli sconti pre-natalizi potrebbe dare un forte impulso allo shopping compreso quello online.

Il Codacons stima un aumento del 15% per i 10 giorni delle offerte, dal 17 al 27 novembre, rispetto al 2022. Insomma, la corsa allo sconto porterà il 60% degli italiani a fare compere nei negozi o nei siti on line. Secondo Confcommercio, il 57% concentrerà gli acquisti nell'abbigliamento. Ad affollare i negozi e ad usare i siti on line saranno soprattutto le donne (63,2%). - (PRIMAPRESS)