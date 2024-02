Turismo: l’apertura della Bit 2024 a Fiera Milano City. L’Italia delle vacanze vale 255 mld di euro

(PRIMAPRESS) - MILANO - Apre domani 4 febbraio la 44ª edizione della Borsa Internazionale del Turismo a Fiera City di Milano. Sullo sfondo c'è il clima di incertezza geopolitica internazionale ma la voglia di viaggiare, in Italia e nel mondo, resta uno dei bisogni primari e non solo delle giovani generazioni. Come riportato dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), lo scorso 30 novembre, il turismo mondiale ha fatto progressi significativi, con un recupero del 90% sul 2019. L'Europa ha fatto ancora meglio accogliendo 550 milioni di turisti internazionali nei primi nove mesi del 2023, rappresentando il 56% del totale globale e superando abbondantemente il 2019. La domanda intraregionale e la forte richiesta proveniente dagli Stati Uniti, sta contribuendo a muovere un’industria ricca su più livelli, che in particolare in Italia, per il suo apporto culturale e per l’indotto economico che produce – ha un valore di 255 miliardi di euro, ovvero 13% del PIL. L’Italia quindi si conferma per l’estero tra le mete preferite: se nel 2022 si posizionava quarta per numero di presenze (il 14,5% di quelle registrate nell’intera UE in quell’anno), dopo Spagna (16,6%), Francia (16,3%) e Germania (14,7%), dopo il primo semestre del 2023 sale al secondo posto, in coda solo alla Spagna.

BIT resta la grande vetrina internazionale per il BtoB ma anche la lente d'ingrandimento per cogliere i trend della prossima stagione. Quest’anno inoltre Bit ha chiuso una partnership strategica con la più importante catena di agenzie di viaggio: Welcome Travel Group (i cui soci sono Alpitour e Costa Crociere) ha scelto Bit per la sua convention aziendale, che per tre giorni investirà Bit con iniziative sia private che pubbliche e che verranno presto annunciate. Welcome Travel Group chiuderà l’anno in corso con un fatturato di circa 1miliardo e 340 milioni, il 20% in più rispetto al 2019 e con una previsione nel 2024 di una crescita del 30-40%, a conferma che il settore, nonostante lo stato di perma-crisi in cui viviamo, è molto vivace e dimostra quanto il viaggio sia una delle poche attività cui non si rinuncia. - (PRIMAPRESS)