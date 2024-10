Nobel Economia: assegnato a Acemoglu, Johnson e Robinson per la teoria su “formazione istituzioni e prosperità”

(PRIMAPRESS) - STOCCOLMA - Il premio Nobel per l'Economia 2024 è stato assegnato a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson per i loro "studi sulla formazione delle istituzioni e la loro influenza sulla prosperità" nei vari Paesi. I loro studi, ha spiegato l'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economi- che, hanno dimostrato"l'importanza del le istituzioni sociali per la prosperità di un Paese. Le società con uno scarso stato di diritto e istituzioni che sfruttano la popolazione non generano crescita o cambiamenti in meglio". Farà discutere uno degli aspetti sugli studi dei premiati che attribuiscono un valore importante ai paesi dove in passato si è avuto il colonialismo generando ricchezza e regole istituzionali che sono sparite con l'indipendenza portando anche ad uno stato di povertà quando raggiunta l'indipendenza come è accaduto in India. - (PRIMAPRESS)