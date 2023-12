Gas: accordo in UE per la proroga di un anno al ‘Price Cap’. Ora il prezzo a mgawattora è di 32,4 euro

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - I ministri dell'energia dei 27 Stati dell'Ue hanno raggiunto un accordo per prorogare di un anno il tetto al prezzo del gas noto come "price cap".Il rego- golamento di emergenza sull'energia,il price cap,sarà in vigore fino a 31/2024. Intanto sul mercato di riferimento di Amsterdam il prezzo del gas è in calo. Il future sul metano con consegna a gennaio è sceso dell'8% e ora la quotazione è di 32,4 euo a megawattora, la più bassa da oltre due anni.Il ministro Pichetto: governo italiano ha sostenuto il prolungamento per abbassare il gas. - (PRIMAPRESS)