FMI: riviste in rialzo le previsioni di crescita dell’Italia dallo 0,7 allo 0,9%. Crescita globale nel 2025 a +3,5%

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo le previsioni di crescita per l'Italia nel 2025 che sono ora dello 0,9% rispetto allo 0,7% della stima precedente. Nell'anno in corso il Pil italiano crescerà dello 0,7%. Nel 2024 la crescita globale sarà del 3,2% e nel 2025 salirà al 3,5%. Per la Germania le stime sono invariate: +0,2% nel 2024 e +1,3% nel 2025. Per la Francia il Fmi ritocca la crescita per il 2024 dallo 0,7% allo 0.9%, mentre per il prossimo anno rivede la crescita al ribasso da 1,4% a 1,4%. - (PRIMAPRESS)