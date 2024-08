Assicurazioni: la compagnia Nobis e le sue controllate acquisite dal Gruppo AXA Italia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e le sue controllate Vita, Assistance, Geaassicurazioni e Immobiliare Pegaso entrano a far parte di uno dei più importanti gruppi assicurativi europei, attraverso l’acquisizione da parte di AXA Italia.

Alberto Di Tanno, Presidente di Nobis Assicurazioni e Nobis Vita commenta così l'operazione societaria: "Oggi fare impresa, anche in ambito assicurativo, implica attività e partnership di rilevanza europea se non globale, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di copertura dei clienti e dei business che sempre più necessitano di un respiro internazionale.In questa operazione - continua Di Tanno - alla cui finalizzazione hanno contribuito i team di Alessandro Grazioli, Partner di Deloitte Italia e dell'avv. Gianni Martoglia dello Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, continuerò a garantire il mio impegno per lo sviluppo della Divisione specializzata e leader in Italia nel settore Automotive. L'operazione è naturalmente subordinata all'iter autorizzativo delle autorità competenti. Giorgio Introvigne, Amministratore Delegato di Nobis Assicurazioni e Nobis Vita aggiunge: "Gli ottimi risultati raggiunti con Nobis Assicurazioni e la spinta verso l'ulteriore crescita ci hanno portato a valutare, nell'interesse di tutti gli stakeholder, che il migliore modo per portare avanti il lavoro svolto fosse entrare a far parte di un grande gruppo tra i leader a livello mondiale.