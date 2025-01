Agroalimentare: la società vitivinicola Terra Moretti emette bond per complessivi 15 mln per piano industriale

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Terra Moretti, società che opera nei settori vitivinicolo e dell’ospitalità extra-lusso con sede a Erbusco (Brescia), ha emesso un sustainability-linked bond per complessivi 15 milioni di euro per sostenere lo sviluppo del piano industriale e il consolidamento del proprio business.

Sella, attraverso la propria divisione specializzata in operazioni di finanza straordinaria Sella Investment Banking, ha assistito Terra Moretti come arranger dell’operazione e advisor finanziario esclusivo dell’emittente. Cassa Depositi e Prestiti, Banca Sella e Banca Valsabbina hanno agito in qualità di investitori del sustainability-linked bond, sottoscrivendo rispettivamente 7,5 milioni, 4milioni e 3,5 milioni di euro. Cerved Rating Agency ha rilasciato una Second Party Opinion (SPO) sull’allineamento del bond ai principi e le linee guida dei Sustainable Bond Principles dell’ICMA(International Capital Market Association).

L’emissione obbligazionaria, con una durata di 7 anni, consentirà a Terra Moretti di sostenere la crescita e lo sviluppo del business nel settore vitivinicolo e nel comparto hôtellerie. Sono previsti investimenti volti a sostenere e potenziare le attività relative al processo di vendemmia e di affinamento del vino nelle cantine e l’ammodernamento ed ampliamento della struttura alberghiera l’Albereta Relais & Chateaux con l’obiettivo di mantenere gli standard adeguati al mercato dell’ospitalità extralusso.

Il titolo obbligazionario è quotato sul segmento professionale di Euronext Access Milan di Borsa Italiana. - (PRIMAPRESS)