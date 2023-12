Triennale Milano: il totem Saetta dell’artista Alice Ronchi arriva negli spazi creati dall’architetto Cipelletti

(PRIMAPRESS) - MiLANO - La Triennale Milano ha selezionato insieme a Lavazza, suo partner istituzionale, con cui condivide l'approccio multidisciplinare della ricerca nelle arti visive, l’installazione Saetta (Totem) di Alice Ronchi. L’opera succederà a GL 03 di Andrea Branzi, Under a Coffee Tree di Francis Kéré e Terra-cotta, Plastic Pots and Chai and Chinese Hibiscus di Lorenzo Vitturi, e sarà visibile nello spazio espositivo all’interno del Caffè Triennale; il restyling della caffetteria, realizzato dall’architetto Luca Cipelletti ha permesso di creare uno nuovo spazio espositivo pensato per accogliere installazioni temporanee che valorizzino opere dedicate alla natura e alla sostenibilità. - (PRIMAPRESS)