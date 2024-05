Oggi 18 maggio per la Notte Europea dei Musei apertura serale straordinaria delle Gallerie d’Italia di Napoli

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Lemuseo di Intesa Sanpaolo, aderisconoallae, in occasione delle, la sede sarà straordinariamente aperta(ultimo accesso ore 23:00) conper tutti i visitatori. Verranno proposti due appuntamenticon i concerti della rassegna musicale: viene organizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli e vedrà esibirsi i suoi allievi e alcuni dei suoi docenti in speciali appuntamenti dedicati. Il programma prevede un vasto repertorio che spazia dalla musica da camera al jazz, fino alla musica elettronica. I concerti sono gratuiti fino a esaurimento posti disponibili. Per i bambini dai 6 agli 10 anni,, Le Gallerie di Napoli promuovono un itinerario interattivo e coinvolgente incentrato sul rapporto di scambio e convivenza stabilito tra uomo e natura che riflette, in particolar modo, sul legame col mondo dell’acqua. Riconoscere le proprietà elementari e i significati simbolici dell’acqua significa scoprire anzitutto la propria natura e le proprie origini. Per spiegare l’ambivalenza degli effetti benefici e il potenziale distruttivo, l’ampia gamma di riti e significati simbolici legati a questo elemento naturale, si propone un percorso guidato, a misura di bambino, che parte dalla lettura del racconto La meravigliosa forza dell’acqua, di Philip Bunting, per illustrarne le diverse forme e manifestazioni. Un tuffo nel “grande blu”, a ritmo di informazioni scientifiche, curiosità e divertimento, porterà genitori e bambini ad immergersi nelle sale espositive delle Gallerie dove ad accoglierli saranno giochi e attività pensati per favorire momenti di spensieratezza e riflessione in cui poter crescere provando a comprendere il mondo in cui viviamo. L’attività è gratuita (incluso biglietto d’ingresso) e sarà avviata al raggiungimento di un minimo di iscritti. La prenotazione è obbligatoria entro il venerdì precedente alle ore 14:00 al numero verde 800.167.619 o via mail all’indirizzo . Sarà, inoltre, possibile ammirare la nuova mostra: in esposizione due capolavori di Diego Velázquez, l’Immacolata Concezione e San Giovanni Evangelista sull’isola di Patmos, provenienti dalla National Gallery di Londra. I dipinti sono affiancati ad altre due opere raffiguranti l’Immacolata Concezione: una di Paolo Finoglio, proveniente dal Museo dell’Opera Francescana di San Lorenzo Maggiore a Napoli e l’altra di Battistello Caracciolo conservata nella chiesa della Natività della Beata Maria Vergine a Roccadaspide, nel Cilento.verrà proposta una visita guidata che vuole ripercorrere le vicende salienti delle arti figurative a Napoli nel Seicento, attraverso le opere di artisti che hanno lavorato nella città partenopea lasciando traccia con magnifiche opere. Il costo è di 7,00 euro, incluso il biglietto d’ingresso, e l’attività sarà avviata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. La prenotazione è obbligatoria entro il venerdì precedente alle ore 14:00 al numero verde 800.167.619 o via mail all’indirizzo . - (PRIMAPRESS)