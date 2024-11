Guglielmo Marconi: la vita per immagini e documenti del genio creativo in mostra al Vittoriano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si inaugura venerdì 8 novembre, per restare aperta fino al 25 aprile 2025, negli spazi dell’Istituto VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia (Sala Zanardelli e Sala Regia) la mostra "Guglielmo Marconi. Vedere l’invisibile" con un percorso espositivo di centinaia di documenti, foto e reperti filmati che tracciano il profilo dell'inventore bolognese. La mostra è promossa dal Ministero della Cultura con l'organizzazione e la realizzazione di Cinecittà e Archivio Luce. Un tributo che celebra non solo il signore del Wireless e padre della Radio, ma anche il giovane curioso e visionario.

Attraverso media e linguaggi differenti, la mostra – in otto sezioni – guida i visitatori a ritroso nella vita di Guglielmo Marconi. Dalla sua gioventù alla conquista transatlantica, l’esposizione ne mette in luce il profilo di startupper e quello di uomo di stato, esplorando i capitoli che lo portarono alla ribalta internazionale e quelli più privati, senza tralasciare il suo legame con il mare né la straordinaria eredità, ancora oggi così palpabile.

La mostra è realizzata con il patrocinio e il contributo del Comitato Nazionale Marconi.150 e con la collaborazione della Fondazione Guglielmo Marconi.

"Questa mostra è un viaggio mai fatto prima sui passi di Guglielmo Marconi, alla scoperta della sua vita e della sua straordinaria eredità. Un ringraziamento speciale a chi ha collaborato alla realizzazione dell’ambizioso progetto, che restituisce l’immagine a tutto tondo del grande genio italiano. Cosi la Sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni alla conferenza stampa che si è tenuta oggi a Palazzo Venezia.

"Ho il cuore pieno di gioia - ha detto Elettra Marconi accanto ad una delle foto che la ritraeva bambina accanto al padre - Per me è davvero una grande emozione sapere che grazie a questa mostra il ricordo della vita e dell’attività di mio padre vivrà nella memoria di migliaia di donne e di uomini di tutto il mondo. Immensamente grata a coloro i quali hanno reso tutto ciò possibile. - (PRIMAPRESS)