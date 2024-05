Fotografia: in mostra a Palazzo Bonaparte a Roma gli scatti di Mario Testino a Beautiful World

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal 25 maggio al 25 agosto, a Palazzo Bonaparte di Roma arriva in anteprima mondiale la grande mostra "MARIO TESTINO A BEAUTIFUL WORLD".

Dai lunghi anni spesi a fotografare gli abiti e le icone della moda mondiale, delle star del cinema e del jet set, Mario Testino - uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, punto di riferimento di altissimo rilievo, ha fotografato, da Kate Moss a Madonna, da Naomi Campbell a lady D - per la prima volta presenta a Roma il suo nuovo progetto: una mostra dalla fortissima carica sociale e antropologica; un viaggio unico per esplorare costumi, usanze, colori e tradizioni dei tantissimi popoli che vivono in questo nostro mondo! - (PRIMAPRESS)