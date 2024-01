Fotografia: al Museo di Roma in Trastevere apre la mostra "Hilde in Italia", un viaggio nel Paese degli anni '30

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aprirà mercoledì 17 gennaio al Museo di Roma in Trastevere (per restare allestita sino al 5 maggio 2024) la mostra "HILDE IN ITALIA. Arte e vita nelle fotografie di Hilde Lotz-Bauer". Las rassegna curata da Federica Kappler e Corinna Lotz, raccoglie un centinaio di fotografie che ritraggono l’Italia degli anni Trenta, scattate della fotografa tedesca Hilde Lotz-Bauer, pioniera della street photography. - (PRIMAPRESS)