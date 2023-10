All’Ara Pacis di Roma arriva la grande fotografia di Helmut Newton

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva a Roma la grande fotografia di uno dei più grandi protagonisti dell'immagine: Helmut Newton. Martedì 17 ottobre verrà inaugurata presso l’Ara Pacis a Roma la mostra fotografica di Helmut Newton, artista geniale e innovativo. Una Media Partnership tra la Direzione Rai Pubblica Utilità e la Sovrintendenza Capitolina, renderà accessibile contenuti audio e video completi di sottotitoli e traduzione LIS, con la descrizione di alcune delle foto più significative di ciascuna delle sezioni e la divulgazione di notizie informative e di introduzione alle sezioni.

Attraverso l’ascolto e la visione degli audio e dei video – tutti realizzati a cura della Struttura Accessibilità di Rai Pubblica Utilità - le persone cieche, ipovedenti e sorde potranno apprezzare al meglio questo percorso culturale, che è un viaggio attraverso scatti di moda, di nudo e ritratti che ripercorrono cronologicamente l’intera vita e la carriera del fotografo a partire dagli anni '40 in Australia fino agli anni '90.

Le voci narranti in italiano sono di Morgana Giovannelli e Gaetano Lizzio; per la narrazione in LIS si sono alternate Maria Cristina Cuccurullo, nella parte di introduzione alle sezioni e Argentina Cirillo nella parte di descrizione delle foto; i testi descrittivi degli scatti sono stati realizzati da Marco Savegnago. - (PRIMAPRESS)