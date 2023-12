A Formia la settima edizione del Premio Remigio Paone

Totò, Anna Magnani e Remigio Paone

(PRIMAPRESS) - FORMIA (LT) - Grande attesa a Formia per domenica 17 dicembre alle ore 18, quando nel teatro ”Iqbal Mash”, a prendere vita sarà la settima edizione del “Premio Remigio Paone- La Caravella”. Portata avanti da sempre dal direttore artistico Augusto Ciccolella, neo presidente del Centro Anziani Formia Aps e già presidente dell’Associazione “La Magica”, la manifestazione continua a riscuotere un enorme successo nel nome del grande regista, produttore e direttore teatrale italiano. Condotto da due professionisti del settore, come ilproduttore discografico Roxy Music, autore e compositore Rocco Palazzo e l'affermato giornalista e critico teatrale, Giuseppe Giorgio, l'evento legato alla consegna dei prestigiosi riconoscimenti, vedrà anche la partecipazione di tanti ospiti tra cui, Beppe Carletti, leader storico dei Nomadi e Camilla Pandozzi, lanciata nel panorama musicale italiano. Tra i premiati di quest'anno, vi saranno Leonardo Ippolito, storico manager campano di grandissimi artisti; Gianfranco Coppola, capo redattore Rai di Napoli e presidente nazionale USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana); Marco Rinalduzzi, chitarrista, compositore, arrangiatore e produttore; Peppe Lanzetta, autore, attore e regista; Mauro Mengali, musicista, compositore e produttore e Antonella Bucci vincitrice del concorso “Voci Nuove” di Castrocaro. Gli ospiti e i premiati riceveranno una pregiata incisione del maestro Giovanni Simione. All'edizione 2023 del Premio Remigio Paone si legherà anche la presentazione del libro di Gianfranco Coppola “Campioni per sempre”, il cui ricavato andrà a favore della “Casa di Tonia”, e del nuovo libro di Renato Marchese “Re-Migio, storie e miracoli di un impresario teatrale”. - (PRIMAPRESS)