Turismo: Tatiana Sedlovska (FI) punta su dialogo e innovazione per il rilancio di Roma

Tatiana Sedlovska, rcoordinatrice al Turismo per la Giunta 'ombra' di Forza Italia a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Roma deve diventare un modello di riferimento per il settore turistico a livello mondiale, basando il suo sviluppo sull'ascolto, il dialogo e l'innovazione. Questi elementi sono cruciali in un settore così dinamico, che richiede un continuo aggiornamento delle strategie", ha dichiarato Tatiana Sedlovska, recentemente nominata coordinatrice al Turismo per la Giunta 'ombra' di Forza Italia a Roma. Con orgoglio, ha aggiunto: "È un grande onore per me essere inclusa nella Giunta 'ombra', e sono grata al segretario di Forza Italia Roma Capitale, Luisa Regimenti, per avermi accordato la sua fiducia". Tatiana Sedlovska, che vanta radici a Kiev, Ucraina, e una laurea in Scienze del Turismo dall'Università di Tor Vergata, ha maturato una significativa esperienza internazionale negli Stati Uniti prima di rientrare in Italia, dove ha continuato a impegnarsi per la promozione e lo sviluppo del turismo a livello nazionale, con un focus particolare sulla Capitale. "Sono fermamente impegnata nel promuovere lo sviluppo del turismo, specialmente a Roma", ha spiegato. "Il settore del turismo abbraccia diverse aree e necessita di un'innovazione continua e di una riorganizzazione del sistema, attraverso la valorizzazione delle risorse umane, culturali e ambientali della città. È fondamentale anche incoraggiare il dialogo tra gli enti pubblici e locali che rappresentano il territorio. Attraverso un sistema inclusivo e unendo le nostre forze, possiamo realmente fare la differenza", ha concluso Sedlovska, delineando la sua strategia per trasformare Roma in una destinazione turistica di prim'ordine. - (PRIMAPRESS)