In scena al Teatro "Al Massimo" di Palermo, Biagio Izzo visita la mostra su Frida Kahlo

Biagio Izzo visita a Palermo la mostra su Frida Kahlo

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Nuove emozioni a Palermo per la mostra “Virtual- Multimedia-Photo Experience” dedicata a Frida Kahlo. Tant'è che nella storica sede di Palazzo Mazzarino l'apprezzata manifestazione ha registrato la visita del popolare attore Biagio Izzo e della sua compagnia in questi giorni in scena al "Teatro al Massimo" ( Stabile Privato di Palermo) con lo spettacolo "Balcone a tre piazze". Noto per i suoi esilaranti spettacoli teatrali e per la costante presenza al cinema e in televisione, l'attore con i suoi colleghi, tra cui Mario Porfito, Roberto Giordano e Ciro Pauciullo, è rimasto affascinato dai contenuti della mostra e dalla sezione virtuale 3d. Aperta fino al prossimo 28 gennaio il progetto espositivo sta raccogliendo la presenza di tanti visitatori illustri. In via Maqueda a pochi metri dal celebre Teatro Lirico un evento che permette di osservare da vicino i tratti più personali della famosa artista messicana. Per tutti i partecipanti, oltre ad un viaggio immersivo tra le opere della geniale pittrice con gli esaltanti visori 3d, anche una riproduzione di un abito e la selezione appassionante di fotografie e documenti legati ai momenti conosciuti ed inediti della vita di Frida Kahlo. Un'occasione unica, capace di conquistare l'osservatore per unire le emozioni derivate dalla singolare vita della grande pittrice con l'immersione totale nei meandri della sua arte.

Il percorso realizzato nell'affascinante Salone dei Debuttanti della straordinaria location ospitante, traccia tutte le fasi della vita dell’artista: l’infanzia, seguita dalla giovinezza dove manifesta la sua ribellione vestendosi con abiti da uomo, l’incontro con l’amore della sua vita – Diego Rivera – fino a giungere, dopo una vita costellata di dolori e avventure, alla sua sfortunata morte.

Un’esperienza unica ed emozionante capace di trasportare il pubblico nel mondo di Frida. Un viaggio unico per conoscere la donna, viverla e comprenderne l’essenza, la sua forza, il suo coraggio, il suo talento e il suo infinito amore.

Presentata dalla “Olympo Cdc Holding” e “Alta Classe Lab”, propone un percorso espositivo suddiviso in varie aree tematiche che ripercorrono le tappe principali della vita e della carriera artistica di Frida Kahlo utilizzando le più avanzate tecnologie digitali.

La mostra a Palazzo Mazzarino sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 e il sabato, la domenica e i festivi dalle 10.00 alle 21.00. I biglietti sono acquistabili su go2- ticketone e ciaotickets e al botteghino sul posto. Il costo del biglietto intero è di € 16, mentre il ridotto è di € 13 (studenti e bambini dai 2 ai 13 anni). - (PRIMAPRESS)