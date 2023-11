A Palermo la mostra “Virtual - Multimedia - Photo Experience” dedicata a Frida Kahlo

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Folla e tanto interesse di pubblico a Palermo per la mostra “Virtual - Multimedia - Photo Experience” dedicata a Frida Kahlo. Visitabile nella sede di Palazzo Mazzarino in via Maqueda a pochi metri dal celebre Teatro Massimo, la manifestazione, presentata dalla Olympo Cdc Holding e Alta Classe Lab, consente al pubblico di tutte le età (tanti sono gli studenti) di osservare da vicino i tratti più personali della famosa artista messicana. Per i visitatori oltre ad un viaggio immersivo tra le opere della geniale pittrice con gli esaltanti visori 3d e la magia del video mapping c'è anche una selezione appassionante di fotografie, costumi e manoscritti legati ai momenti conosciuti ed inediti della vita di Frida Kahlo. Il percorso di Palazzo Mazzarino attraverso varie sezioni, traccia tutte le fasi della vita dell’artista: l’infanzia, seguita dalla giovinezza dove manifesta la sua ribellione vestendosi con abiti da uomo, l’incontro con l’amore della sua vita – Diego Rivera – fino a giungere, dopo una vita costellata di dolori e avventure, alla sua sfortunata morte. Un’esperienza unica ed emozionante capace di trasportare il pubblico nel mondo di Frida. Un viaggio emozionale per conoscere la donna, viverla e comprenderne l’essenza, la sua forza, il suo coraggio, il suo talento e il suo infinito amore. La mostra è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 e il sabato, la domenica e i festivi dalle 10.00 alle 21.00. I biglietti sono acquistabili su go2-ticketone e ciaotickets. - (PRIMAPRESS)