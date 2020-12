Turismo: strani hotel nel mondo per esperienze da vivere con il ritorno alla normalità

Emotional Grand Motel Fontagneto d'Agogna

(PRIMAPRESS) - ROMA - In attesa di tornare a viaggiare non resta che sognare e raccogliere idee di viaggio quando torneremo alla normalità dopo l’emergenza sanitaria e con l’arrivo imminente del vaccino. Ecco alcune idee di esperienze proposte dagli hotel sparsi nel mondo. L’Asakusa Tobu Hotel di Asakusa, celebre quartiere di Tokyo in Giappone, ha realizzato una partnership con Hello Kitty, il personaggio creato dalla mano del designer Yuko Shimizu. Il risultato è la realizzazione di due suite a tema, prenotabili dallo scorso 24 agosto e disponibili dal mese di ottobre 2020. La prima stanza, denominata Sakura Heavenly Maiden è pensata per le famiglie, con quattro posti letto, una zona ristoro con un tavolino e alcuni posti a sedere e le pareti di colore rosa pastello ornate con decorazioni dedicate alla gattina. A Los Angeles nel 2022 aprirà il The Whiskey Hotel ricalcando quello già aperto a Londra. In quello Usa si respirerà aria di “spirit” e non solo come atmosfera ma anche per la presenza reale di una fontana di whiskey nella hall e bottiglie in ogni dove nelle 134 camere dei sette piani, attualmente in costruzione nel cuore di Hollywood al 1717 di N. Wilcox Avenue. Un progetto che ha messo in campo 35 milioni di dollari di finanziamento ed è guidato dal ristoratore Adolfo Suaya, molto famoso nel sud della California. Negli Emirati Arabi, le estreme condizioni climatiche del deserto hanno portato Aidia Studio alla creazione di un progetto per un hotel ad Abu Dhabi, che si trasforma nell’arco della giornata per favorire il comfort degli ospiti. Si tratta di Oculus Pod, un concept design ispirato alle piante grasse, organismi del deserto con la capacità di ombreggiarsi da soli per ridurre la temperatura interna. Per realizzarlo i professionisti si sono ispirati all’anatomia di questi organismi viventi che abitano il deserto e, sulla base di queste analisi, hanno progettato una struttura che ha la capacità di trasformarsi in diverse configurazioni a seconda dell’ora del giorno e del clima. In Italia, nella provincia di Novara, l’Emotional Grand Motel a Fontaneto d’Agogna, è una struttura che permette di viaggiare nel tempo e nella fantasia pur restando a due passi dalla città grazie alle sue 53 camere, di cui 48 a tema, tutte diverse tra loro per un’ospitalità personalizzata. Si può scegliere di dormire in un prezioso ed elegante cofanetto di cipria o all’interno di un’autentica Cadillac rossa fiammante, parcheggiata nel mezzo di una lussureggiante radura. E ancora, fare la doccia in una boccetta di profumo, oppure calpestare il Giudizio Universale e immergersi in un bagno rilassante tra le Ninfee di Monet; ma anche rifugiarsi in un paradiso tropicale o perdersi in un accampamento tuareg. - (PRIMAPRESS)