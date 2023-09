Volare in mongolfiera: a Paestum ritorna il Festival Internazionale dei palloni aerostatici. La scoperta dell’area archeologica

(PRIMAPRESS) - PAESTUM (SALERNO) - Ritorna a Paestum il Festival Internazionale delle Mongolfiere che sorvoleranno la spettacolare area archeologica. Il cielo dell'antica città della Campania si colorerà di palloni aerostatici diversi per forme, colori e grandezze. L'evento che si terrà dal 30 Settembre all'8 Ottobre, sarà l'occasione di provare le emozioni del volo lento e silenzioso a bordo di uno di questi "balloon" scoprendo templi e monumentali scavi archeologici con lo sfondo della costa salernitana.

I protagonisti saranno mongolfiere, aquiloni, artisti di strada, gonfiabili per bambini e una grande area verde. La durata del volo varia dai 30 ai 60 minutie dipende dal tipo di volo che viene effettuato. Infatti, il volo libero è sicuramente quello che dura di più, in quanto vola ad un’altezza maggiore. Mentre il volo frenato, essendo a bassa quota, utilizzato per mostrare le particolarità di un posto, ha una durata minore. Con il volo frenato o vincolato, è possibile quindi avvicinarsi alle rovine dei templi greci dell’area archeologica e scorgerli da vicino. - (PRIMAPRESS)