Archeologia: nuovi ritrovamenti a Paestum. D’Angelo: “Uno scavo che cambierà la storia di Poseidonia”

PAESTUM (SALERNO) - A Paestum, dai lavori per riportare alla luce il santuario scoperto nel 2019 lungo le mura della città antica, emergono importanti ritrovamenti. Il basamento in pietra con i gradini di accesso e la delimitazione della cella che ospitava la divinità; decorazioni in terracotta colorata del tetto; 7 teste di toro; centinaia di ex voto tra cui le immagini di Eros a cavallo del delfino, che forse rimandano al mitico Poseidon. "Uno scavo che potrà cambiare la storia dell'antica Poseidonia", dice la direttrice del Parco Archeologico D'Angelo.