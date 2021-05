Startup: il food delivery arriva anche in rada con il tender di Foodinghy

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Dai bike-riders ai tender-riders, così il delivery oltre che via terra potrà arrivare via mare: in porto o in rada. È con questa mission che si propone la neonata Foodinghy, la startup ideata da Andrea Guagno che caratterizzerà la prossima stagione nautica in Liguria dove il servizio che al momento, prenderà avvio da Sestri Levante, Portovenere e Lerici ma con l’intento di espandersi.Foodinghy è, dunque, il primo marketplace di food delivery dedicato al settore nautico. Tramite il sito Foodinghy.com su cui ordinare i piatti dei ristoranti e ricevere l’ordine mentre si è in barca, sia in rada che in banchina.Come funziona il servizio Foodinghy? In modo semplice e simile a quelli “di terra” a cui ormai siamo abituati. Accedendo al sito web si seleziona il ristorante da cui ordinare (presenti nel circuito) e i piatti scelti. Una volta che viene effettuato l’ordine, il ristorante e lo skipper incaricato della consegna del cibo ricevono la comanda in tempo reale.A breve ci sarà anche un’app dedicata che permetterà di arricchire l’esperienza al cliente con altre funzionalità e a migliorare l’attività di food delivery attraverso la geolocalizzazione del diportista. - (PRIMAPRESS)