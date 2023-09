Meteo: allerta gialla in 4 regioni per una perturbazione atlantica. Temporali su Piemonte e Liguria

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una perturbazione di origine atlantica determinerà, già da oggi, un peggioramento delle condizioni meteorologiche su parte delle regioni settentrionali. La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse L'avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Piemonte e Liguria, e in estensione sull'Emilia Romagna. Allerta gialla in queste regioni e in Umbria. - (PRIMAPRESS)