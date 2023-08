Weekend di gusto in Valsusa con due sagre della tradizione piemontese a Chianocco e Mocchie

(PRIMAPRESS) - TORINO - Un fine settimana di gusto nella piemontese Valsusa. Con "Gusta Valsusa" riparte la grande rassegna creata dall’Unione Montana per valorizzare i prodotti tipici locali. Protagoniste del weekend saranno le delizie delle tradizioni culinarie locali, grazie a due sagre imperdibili: “Pane & Acciughe” a Chianocco e la “Sagra della Patata” a Mocchie.

Chianocco, sabato 2 e domenica 3 settembre, tornerà ad essere il palcoscenico di "Pane & Acciughe", un evento che sottolinea il legame profondo tra il cibo e la storia locale. L'arte della panificazione della celebre "chianocchina" sarà esaltata dai panificatori valsusini, custodi di una tradizione che trova casa nelle panetterie del territorio. E non mancherà l'abbinamento con il companatico per eccellenza, le acciughe, strettamente legate alla storia dei territori montani piemontesi. E poi la pizza, preparata rigorosamente con grani locali del Mulino Valsusa di Bruzolo, che coronerà il sabato sera. La Sagra della Patata di Mocchie, alla sua 22esima edizione, animerà ancora una delle principali borgate di Condove. Tanti gli eventi in programma, dalle camminate, al mercato agricolo, e ovviamente i menù che celebrano il prodotto di eccellenza delle nostre montagne. E poi la protagonista della sagra, la patata di montagna, che quest'anno verrà insignita della De.C.O (Denominazione Comunale di Origine), strumento comunale che permette di valorizzare produzioni, tradizioni e cultura di un territorio, certificando ciò che ha un significativo valore identitario per una comunità.