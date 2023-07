La maestra gelatiera Pina Molitierno ritorna protagonista a Caserta con La Fenice

(PRIMAPRESS) - Ritorno in grande stile nel centralissimo corso Trieste di Caserta per la maestra gelatiera Pina Molitierno che il 4 luglio scorso ha aperto La Fenice Gelateria & Yogurteria Artigianale. Non casuale la scelta del nome del locale perché il ritorno sulle scene della Molitierno avviene esattamente allo stesso indirizzo in cui si era già fatta apprezzare con la gelateria Vanilla Ice, chiusa per una serie di circostanze avverse. Ad affiancarla in questa rinascita imprenditoriale il dottore Giuseppe Molfino, stimato oculista casertano.Ritorno in grande stile nel centralissimo corso Trieste di Caserta per la maestra gelatiera Pina Molitierno che il 4 luglio scorso ha aperto La Fenice Gelateria & Yogurteria Artigianale. Non casuale la scelta del nome del locale perché il ritorno sulle scene della Molitierno avviene esattamente allo stesso indirizzo in cui si era già fatta apprezzare con la gelateria Vanilla Ice, chiusa per una serie di circostanze avverse. Ad affiancarla in questa rinascita imprenditoriale il dottore Giuseppe Molfino, stimato oculista casertano.Materie prime selezionate in modo quasi maniacale e produzione a basso impatto ambientale grazie alla scelta di macchinari di ultima generazione che permettono un risparmio idrico ed energetico del 40% rispetto ai macchinari tradizionali. A ridurre ulteriormente i consumi energetici anche l'impiego di quantità di zucchero più ridotte con cui è possibile tenere meno bassa la temperatura della vetrina. Trentasei vaschette con altrettanti gusti che spaziano da quelli tradizionalissimi, qui realizzati con le migliori materie prime disponibili sul mercato, a quelli gastronomici che cambiano di frequente. Gusto esclusivo de La Fenice è il Buffoncello reallizzato con latte di bufala e limoncello.L'apertura del locale è celebrata anche a Napoli dall'amico chef Simone Profeta che nella sua Locanda del Profeta a Chiaia avrà in carta fino alla fine di luglio il piatto La Fenice, una Tartara di tonno con stracciatella accompagnata da un gelato all'olio extravergine di oliva realizzato dalla Molitierno.

Pina Molitierno nasce ad Aversa e si appassiona giovanissima alla cucina, sempre alla ricerca di tecniche ed ingredienti ottimali per la realizzazione delle ricette. Nel 2009, riesce a coronare il sogno di una gelateria propria ed affina le sue competenze seguendo numerosi corsi di aggiornamento di gelateria, pasticceria e cioccolateria con il gotha dei professionisti del settore: Rolando Morandin, Gino Fabbri, Rossano Vinciarelli, Mario Morri, Carola Stacchezzini, Christian Beduschi, Luca Montersino, Paolo Cappellini, Giampaolo Valli.Nel 2014 entra nella classifica delle 100 gelaterie artigianali migliori d'Italia su Dissapore e rappresenta la Campania nell'edizione di Gelati d'Italia ad Orvieto; negli anni tiene lezioni didattiche e partecipa a trasmissioni televisive, su reti nazionali, per parlare del gelato come nutrimento funzionale.Nel 2015 vince il premio della giuria tecnica, al Gelato festival di Napoli e partecipa all'Expo di Milano; nel 2016 partecipa con la Conpait gelato al Sigep di Rimini, dove una sua ricetta di gelato al mascarpone di bufala viene inserita nel libro "La dolce Italia". Con la gelateria Vanilla Ice rifornisce dei suoi prodotti i migliori ristoranti e pizzerie della Campania. - (PRIMAPRESS)