L’azienda vitivinicola Farra di Soligo acquista 9 ettari per produrre Traminer di “montagna”

(PRIMAPRESS) - BELLUNO - L'azienda agricola di Farra di Soligo, produttori di Valdobbiadene DOCG, ha acquisito un terreno di 9 ettari di vitigni nella frazione di Carmegn, Comune di Sedico, nel cuore delle Dolomiti Bellunesi.

“Dal 1984, ci prefiggiamo l’ambizioso obiettivo di esprimere, attraverso le nostre bollicine, la vera essenza del nostro territorio” racconta Stefano Pola “La viticoltura eroica a Valdobbiadene è senza dubbio uno dei tratti più distintivi e identificativi della nostra produzione. Fatica e verticalità sono concetti fortemente radicati all’interno della filosofia aziendale. Da qui, il desiderio di spostarci ancora più in alto con la viticoltura di montagna”.

La vigna di Carmegn, impiantata a Traminer Aromatico e Riesling Renano, si trova in un altopiano, a circa 650 m.s.l.m., con esposizione Sud-Ovest e condizioni pedologiche particolarmente adatte alla viticoltura. “Il suolo ha ottime caratteristiche: è di medio impasto, con presenza di detriti calcarei tipici delle zone montane, dove qualche fascia fa emergere sabbie cementate a costituire delle arenarie e zone in cui emergono delle marne, ossia vecchie argille” spiega Mirco Balliana, enologo di Andreola “Un terreno con ottime capacità di drenaggio e aereazione, in grado di dar vita a vini dalla spiccata finezza olfattiva. Le uve di questo terreno, siamo certi ci daranno molte soddisfazioni”. - (PRIMAPRESS)