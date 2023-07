Food, parte la campagna per la promozione di due eccellenze: Speck Alto Adige IGP e Stelvio DOP

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Al via una campagna per due delle eccellenze agroalimentari italiane: lo Speck Alto Adige IGP e Formaggio Stelvio DOP: Originali dalle vette d’Europa. Nei tre anni di svolgimento avrà l’obiettivo di aumentare la conoscenza e il riconoscimento dei prodotti a marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) e DOP (Denominazione di Origine Protetta), attraverso la valorizzazione dei processi di produzione dello Speck Alto Adige IGP e del Formaggio Stelvio DOP.

La campagna sarà attiva in tre paesi - Italia, Germania e Francia - e si rivolgerà ad un target di professionisti, media e consumatori, raccontando l'origine e la genuinità che contraddistinguono i prodotti garantiti dai marchi di qualità europei.