Food, arriva il pagamento in criptovalute. Partnership tra CoinBar e Kebhouze

(PRIMAPRESS) - MILANO - Nasce una partnership per il pagamento di food in criptovalute. Un'alleanza tra CoinBar e Kebhouze due aziende impegnata l'una nel campo delle criptovalute e l'altra nella ristorazione, segnano una modalità "fast' anche nel pagamento alle casse.



Coinbar, fondata da Antonello Cugusi insieme ad un gruppo di giovani imprenditori, è una delle piattaforme di scambio di criptovalute più affidabili e innovative del Paese; mentre Kebhouze è il nuovo brand di kebab e fast food che sta spopolando in Italia - e non solo - per qualità dei prodotti e modernità del concept, tanto da attirare nelle fila dei suoi investitori anche l’influencer e imprenditore Gianluca Vacchi. Da Kebhouze è possibile trovare quattro differenti tipi di carne di kebab, un unicum nel settore, compresa l’opzione di kebab plant-based per vegani, vegetariani e curiosi. E non solo: burger di kebab, bowl di kebab a base riso e insalata, nuggets, patatine fritte e dei menù speciali dedicati a bambini e famiglie. Con questa joint venture Kebhouze si attesta come la prima catena food ad accettare pagamenti in criptovalute in tutti i loro store, in Italia, Spagna e, prossimamente, nel Regno Unito. - (PRIMAPRESS)