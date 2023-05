Taormina Arte & Musica Festival: da Harrison Ford a Johnny Depp fino al violino di Zukerman

(PRIMAPRESS) - TAORMINA - La nuova stagione del Taormina Arte & Musica Festival, con il suo appuntamento di punta del Film Fest ospitato dalla città turistica siciliana (23 giugno-1 Luglio), è stata indicata nella sua presentazione di ieri al Ministero della Cultura, come una “stagione del cambiamento” passando attraverso una gestione interna e con Enti e Fondazioni nazionali ed internazionali. Se per il Taormina Film Fest gli ospiti attesi sono Harrison Ford con buona parte del cast del recente Indiana Jones e Johnny Depp, sul fronte della musica e danza ci sarà la presenza del violinista Pinchas Zukerman e Eleonora Abbagnato e ovviamente Beatrice Venezi da qualche anno direttore artistico della Fondazione Taormina Arte Sicilia. In cartellone per la musica c'è “il Trittico” pucciniano e la “Turandot” con la regia di Giancarlo Del Monaco e numerose stelle della lirica, con i cantanti Alberto Gazale, Marcelo Puente, Marco Berti, Massimo Cavalletti, Marcelo Alvarez e Annunziata Vestri. Un cartellone ricco di numerose star della danza, quali Eleonora Abbagnato in “Giulieta” e Jacopo Tissi in “Past Forward”, della musica classica come l’eccelso violinista Pinchas Zukerman e i Solisti Aquilani, in programma con “Le 4 stagioni” di Vivialdi e un reading - voce recitante di Giorgio Pasotti – dedicato a Gabriele D’Annunzio in occasione di 150esimo anniversario dalla nascita. Tra gli spetacoli di prosa si segnalano “Aldilà del fiume e degli alberi”, un testo di Hemingway con regia di Giancarlo Marinelli e “Francesco, il giullare che inventò il presepe”, regia di Leonardo Petrillo, con Luca Lazzareschi, ispirato a “Laudato sì”, per gli 800 anni di San Francesco d’Assisi. - (PRIMAPRESS)