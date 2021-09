Mostra del Cinema di Venezia: omaggio al regista Citto Maselli. Nella Sala Web i cortometraggi in anteprima

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Tra gli appuntamenti di oggi nel programma della Biennale di Venezia, in collaborazione alle Giornate degli Autori e alla Settimana Internazionale della Critica, c'è un omaggio al regista Citto Maselli, nome d’arte di Francesco Maselli, un autore che ha attraversato con coerenza e talento molte stagioni del cinema italiano, più volte apprezzato protagonista alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. È la prima volta che la Mostra, le Giornate degli Autori (che quest’anno festeggiano la 18a edizione) e la Settimana Internazionale della Critica (alla 36a edizione) celebrano insieme il percorso di un artista che ha contribuito alla crescita dell’arte cinematografica non solo con l’impegno in prima persona, ma anche attraverso la collaborazione offerta ad altri grandi maestri del nostro cinema, grazie al suo ruolo fondamentale all’interno e alla testa dell’ANAC (Associazione Nazionale Autori Cinematografici), che il prossimo anno festeggia i suoi settant’anni dalla fondazione. La cerimonia in onore di Citto Maselli avrà luogo nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia) lunedì 6 settembre alle ore 14.00. Il programma prevede, sempre lunedì 6 settembre, alle ore 15.30 in Sala Perla 2 (Palazzo del Casinò), la proiezione del suo film Storia d’amore, presentato nel 1986 alla 43a Mostra del Cinema, che valse la Coppa Volpi a Valeria Golino. La proiezione avverrà con una copia restaurata fornita da Istituto Luce Cinecittà.Altro appuntamento che abbraccia una platea più ampia è quello che ha selezionato 22 lungometraggi e 14 cortometraggi (questi ultimi accessibili gratuitamente) da tutto il mondo, e che fanno parte della Sala Web della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera.Per il decimo anno consecutivo la Sala Web di Venezia permette la visione online di titoli significativi, in prima mondiale, della selezione ufficiale della Mostra. Le proiezioni si terranno in streaming, in contemporanea con le presentazioni ufficiali dei film al Lido, con una capienza limitata.Ecco le proiezioni programmate dalla Sala Web:CortometraggiI 14 cortometraggi, disponibili gratuitamente in tutto il mondo, saranno visibili dal sito www.labiennale.org, con proiezioni collocate per conto della Mostra sul sito operato da Festival Scope www.festivalscope.com . Fra i titoli proposti, due corti italiani, Preghiera della sera (Diario di una passeggiata) (17’) di Giuseppe Piccioni e Il turno (14’) di Chiara Marotta e Loris Giuseppe Nese, nonché Sad Film (12’) di Vasili (pseudonimo), sulle proteste di piazza seguite al colpo di stato in Myanmar.LungometraggiI 22 lungometraggi, limitati al territorio italiano, provenienti dalle sezioni Fuori Concorso, Orizzonti, Orizzonti Extra e Biennale College Cinema della 78. Mostra, saranno visibili dal sito www.labiennale.org, con proiezioni collocate sul sito operato da MYmovies.it all’indirizzo www.mymovies.it/ondemand/biennalecinema/ della nuova piattaforma streaming Biennale Cinema Channel.Fra i lungometraggi disponibili online sono inclusi 6 film italiani. Si tratta di Ariaferma di Leonardo Di Costanzo (Fuori Concorso), La ragazza ha volato di Wilma Labate (Orizzonti Extra), i documentari Viaggio nel crepuscolo di Augusto Contento (Fuori Concorso) e La macchina delle immagini di Alfredo C. di Roland Sejko (Orizzonti Extra), nonché due film di Biennale College Cinema, La Tana di Beatrice Baldacci e La Santa Piccola di Silvia Brunelli. - (PRIMAPRESS)