Indennità lavoratori dello spettacolo: il CdM arriva sul filo di lana dell’apertura della Mostra del Cinema

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri arriva sul filo di lana dell'apertura dell'80ª Mostra del Cinema di Venezia per evitare che la protesta dei lavoratori dello spettacolo irrompesse al Lido. Il Cdm di ieri ha dato il via libera all'indennità dei lavoratori dello spettacolo. Sono circa 21 mila i lavoratori dello spettacolo interessati e che potranno beneficiare di un'indennità legata alla loro "discontinuità" lavorativa che avrà un valore,di circa 1.500 euro. Lo prevede lo schema del decreto legislativo approvato in CdM e rivolto a tutti quei lavoratori che svolgono un'attività connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli. "Il mondo dello spettacolo lo chiedeva da decenni e noi siamo riusciti a realizzarlo in tempi relativamente brevi". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. - (PRIMAPRESS)