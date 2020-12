Casa Bianca: nasce il “digital team” di Joe Biden per comunicare con gli americani

Rob Flaherty

(PRIMAPRESS) - USA - Biden annuncia il 'digital team' che avrà il compito di varare piattaforme online per permettere alla Casa Bianca di comunicare con gli americani. Guida la squadra di 12 membri, che avrà grande importanza con la pandemia e l'aumento degli eventi web,sarà Brendan Cohen, già nella campagna elettorale. Rob Flahertu sarà il direttore digitale Li ha scelti il presidente eletto: "Comunicare in modo trasparente e onesto con gli americani è una delle responsabilità più importanti per un presidente", ha detto Biden. - (PRIMAPRESS)