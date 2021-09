Vaccino in gravidanza: arriva il si del Ministero della Salute per il tipo mRNA per 2º e 3º trimestre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alle donne in gravidanza "si raccomanda la vaccinazione anti-Covid, con vaccini a mRNA, nel 2° e 3° trimestre".Così una circolare del ministero della Salute. Nel 1° trimestre, "la vaccinazione può essere presa in considerazione,dopo valutazione dei potenziali benefici e potenziali rischi con la figura professionale sanitaria di riferimento",recita la stessa circolare. La vaccinazione è anche "raccomandata per le donne che allattano,senza necessità di sospendere l'allattamento". - (PRIMAPRESS)