Il ritorno del Covid: si del Ministero della Salute ai test ai sintomaci presso i Pronto Soccorso

Risale la preoccupazione da Covid e la pressione ai pronto soccorso ma dal Ministero della Salute arriva una circolare: niente tamponi Covid per gli asintomatici mentre ci sono indicazioni per i test solo ai sintomatici, anche per la ricerca di altri virus. Lo raccomanda la nuova circolare del ministero della Salute firmata dal direttore della prevenzione Vaia "esaminato l'attuale andamento clinico-epidemiologico". E' previsto il tampone nei trasferimenti da una struttura ospedaliera all'altra e per l'entrata nelle Rsa. In caso di sintomi, l'indicazione è di evitare l'ingresso nelle strutture sanitarie.