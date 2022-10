Covid: si alla 5ª dose per over 80 e raccomandazione per over 60 fragili

(PRIMAPRESS) - ROMA - Emessa ieri in serata una circolare del Ministero della Salute che autorizza la 5ª dose anti-Covid a over 80. Coloro che hanno ricevuto il secondo booster (cioè la quarta dose) possono fare il terzo booster dopo 120 giorni dall'ultimo o dalla malattia. Lo si legge nell'aggiornamento di mini- stero della Salute, Css, Aifa e Iss delle indicazioni sul richiamo con vaccini ambivalenti (contro Omicron BA.1 e BA.4 e BA.5), nell'ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-Cov-2. La quinta dose è raccomandata per gli over 80, ospiti Rsa e over 60 fragili. Consigliata a tutti gli over 60 con il secondo richiamo. - (PRIMAPRESS)