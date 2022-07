Mobilità elettrica: accordo E-Gap e Autotorino per accelerare la ricarica delle vetture

(PRIMAPRESS) - ROMA – L'accordo siglato da E-GAP e Autotorino per rendere più 'friendly' la mobilità elettrica in città ha puntato su un servizio di velocizzazione della ricarica delle batterie. Una delle questioni che resta ai primi posti dei desiderata degli utenti della e-mobility. L'accordo, infatti prevede il primo servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand in Europa, attivo a Milano, Roma, Bologna e Torino per vetture full-electric o plug-in hybrid. Con la flotta di van 100% elettrici, i clienti Autotorino ed E-GAP con una semplice prenotazione via App possono ricevere un rifornimento rapido e green di energia elettrica alla propria vettura, ovunque si trovino entro uno dei perimetri cittadini serviti da E-GAP. L’operatore raggiunge infatti il luogo preferito nella prenotazione, facendo risparmiare sia i tempi di percorrenza per il raggiungimento delle infrastrutture, sia quelli previsti per la ricarica. “La transizione alla mobilità elettrica è un percorso che sta cambiando profondamente l’intero mondo automotive, e che sta progressivamente interessando automobilisti e consumatori” – commenta Mattia Vanini, partner & project manager di Gruppo Autotorino – “Crediamo che questa nuova partnership sia un’occasione per concorrere attivamente agli obiettivi del percorso di transizione; le formule di servizi mirati alla e-mobility infatti possono renderne facile e sostenibile l’accesso. La scelta di partner coerenti e specializzati come E-GAP ci permette di sostenere l’abbattimento delle emissioni locali grazie all’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili certificate, oltre a portare avanti la nostra mission di “Mobility Provider” con una visione più ampia che abbraccia il territorio che ci circonda, per tutelarlo e difendere il suo ambiente e le sue comunità”. “Gli ambiziosi obiettivi europei di diffusione di auto elettriche nei prossimi anni possono essere pienamente raggiunti se, nella fase di scelta di acquisto della macchina, sapremo accompagnare e rassicurare il cliente in questa transizione, soddisfacendo tutte le esigenze di comodità del consumatore. Tutto questo grazie anche a tecnologia di ricarica sostenibili, flessibili e all’avanguardia come quelle di E-GAP” ha dichiarato Francesco De Meo, Head of Marketing di E-GAP. “Abbiamo in tal senso deciso di mettere i nostri servizi innovativi a disposizione dei clienti di un grande dealer automotive come Autotorino, certi che possano essere un incentivo ulteriore ad acquistare le vetture della sua rete di concessionarie e in generale ad un graduale passaggio alla mobilità green nel nostro paese” ha concluso De Meo. L’energia provvista attraverso questi servizi permette concretamente di abbattere l’impronta della propria mobilità, poiché proviene da fonti certificate 100% rinnovabili. Inoltre, ogni van ha una potenza di ricarica fino a 80kW, per un’erogazione pari ad una colonnina di tipo fast. - (PRIMAPRESS)