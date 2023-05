Mobilità elettrica: la corsa di LG Elettronica ad espandere le colonnine di ricarica veloce

(PRIMAPRESS) - SEOUL - LG Electronics (LG) amplia le soluzioni di ricarica per i veicoli elettrici (EV), affermando un ruolo sempre più strategico dell’azienda nel segmento in forte crescita ed espansione delle colonnine di ricarica EV. Ieri è stata inaugurata infatti la partenza ufficiale della produzione di tecnologie innovative per ricaricare veicoli elettrici da parte della società specializzata nel settore HiEV Charger (nota in precedenza come AppleMango), acquisita da LG, GS Energy e GS Neotek nel 2022. - (PRIMAPRESS)