Cambio pneumatici: da domani l’obbligo di montare le gomme invernali. C’è tempo fino al 15 novembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con l'arrivo del freddo torna l'obbligo di montare le gomme invernali (o in alternativa le quattro stagioni*) entro e non oltre il 15 Novembre 2021. La finestra di tempo utile per effettuale tale cambio gomme va dal 15 Ottobre al 15 Novembre 2021. Cambiarle è dunque un obbligo prescritto dal Codice della Strada ma è sopratutto una sicurezza per chi guisa. Un battistrada consumato o non indicato su asfalto bagnato prova l'instabilità del veicolo e ne condiziona la frenata. - (PRIMAPRESS)