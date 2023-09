Codice della Strada, le nuove misure introdotte dal CdM: autovelox selvaggi, aumento sanzioni su velocità e telefonino

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri dà una ritoccata al Codice della Strada. Stretta sugli autovelox selvaggi e inasprimento delle sanzioni per chi supera i limiti di velocità ed è recidivo e per chi usa il cellulare mentre è alla guida. Il CdM approva definitivamente il Ddl con le nuove norme sulla sicurezza stradale e la delega al governo per le modifiche al Codice della strada Per l'uso di cellulari le multe salgono fino a 2.588 euro in caso di recidiva e sospensione della patente fino a 6 mesi Fino a 1.084 se oltre i limiti di velocità e sospensione patente. Parcheggio al posto disabili, multe raddoppiate. - (PRIMAPRESS)